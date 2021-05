Riigisekretär: Jüri Ratase kulutused on küsimus valitsemiskultuurist ja eetikast

Riigikogu pressiteates seisis nii: “Riigisekretär Taimar Peterkop ütles komisjonile, et ei näe endise peaministri tegevuses korruptsioonielemente ning temale teadaolevate faktide põhjal saab järeldada, et ka õiguslikult on tegevus olnud korrektne, sest kulutused olid Jüri Ratase sõnul seotud peaministri tööga. Peterkopi sõnul vastutab kulude eest kulujuht ja jälgib, et need oleksid õiguspärased, kuid ta möönis, et arvepidamine peab olema täpsem.”

Delfile saadetud selgitustes märkis aga Peterkop, et näeb sarnasusi peaminister Jüri Ratase tehtud kulutuste ning Mailis Repsi autokasutamise vahel.

“Kui komisjonis uuriti minult vajaduse järgi kehtivaid õigusakte täiendada, et vältida sarnaste olukordade teket, siis vastasin, et analoogselt Mailis Repsi autokasutamise juhtumile ei ole mõistlik kehtestada detailseid regulatsioone,” ütles Peterkop. “Siin on tegemist eetilise ehk valitsemiskultuuri küsimusega.”

Peterkop lisas, et riigisekretärina ei ole tal kohane anda eetilisi hinnanguid peaministri tegevusele.

Peterkop ei olnud riigisekretäri ametis sel ajal, kui Jüri Ratas sai peaministriks. Toona, kui loodi eraldi eelarverida – 24 000 eurot – mis mõeldud peaministri büroo esinduskuludeks, pidas riigisekretäri ametit Heiki Loot.

Eile käisid riigikogu korruptsioonivastase komisjoni ees küsimustele vastamas riigisekretär Taimar Peterkop ja protokollinõunik Kristiina Sika. Komisjoni esimees Eduard Odinets (SDE) ütles Delfile, et endiselt pole täit selgust sellest, ega ei aetud segamini Keskerakonna, riigi ja isiklikku rahakotti. Sestap on vaja ametnike kulutuste teema laiemalt luubi alla võtta.

Odinets ütles, et järgmisena palutakse komisjoni ette selgitusi andma Tanel Kiik ja Johannes Merilai, kes juhtisid peaministri bürood vastavalt Jüri Ratase esimese ja teise valitsuse ajal.

Odinetsa hinnangul on peaministri büroo teinud “küsitavaid kulutusi”.

Komisjon loole veel punkti ei pane