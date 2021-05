Joosep Vimm: Keskerakonna ökosüsteemi murdmine Tallinnas on keeruline

Peatänava plaan Vabaduse väljakust Jõe tänava ristini võeti vastu selleks, et muuta seda ühistranspordi, kergliikluse ja jalakäijate alaks. See oli iseenesest hea lahendus. Autosid me ei saa linnast ära ajada, aga me tahaksime, et linnaruum oleks sõbralikum, turvalisem ja meeldivam paik.

Põhjenduseks toodi liikluse läbilaskvust. Tundus, et linnapeale ei sobinud, et autodelt võetakse ruumi ära. Ka Reidi tee puhul ei peetud kinni varasematest lubadustest kärpida autodele mõeldud ruumi, et ei tekiks nii suurt asfaldiväljakut Kadrioru pargi ja Russalka rannariba vahele.

Linnaruumi on võimalik efektiivsemalt kasutada. Kui me tahame, et Tallinnas oleks võimalik ka ilma autota liikuda ja autostumisele pandaks piir, siis tuleb teatavaid valikuid teha. Need peavad käima käsikäes positiivsete meetmetega. Kindlasti ei saa nii, et võtame lihtsalt mõne sõiduraja ära, selle asemel tuleb alternatiivi pakkuda.

See teema läheb korda kõigile. Meenutage näiteks seda kui talvel üks proua ei pääsenud kõrge lume tõttu haiglasse ja abilinnapea soovitas tal takso võtta. See muutis vägagi aktuaalseks heakorraküsimused, et kõik pääseksid linnas liikuma. Tegelikult on see väga oluline küsimus, et kõik, alates lastest ja lõpetates vanemate inimestega, pääseksid Tallinnas iseseisvalt ja turvaliselt liikuma, hoolimata sellest kas nad on jala või autoga, lapsevankriga või liikumispuudega.

Mõnda aega võib juba täheldada, et keskseks muutuvad linnaruumi-teemad. Selle teema on üles võtnud nii erinevad erakonnad, aga ka linnavalitsus on viimastel kuudel hakanud oma senist tegevust ümber vaatama. Linnavalitsus hakkas näiteks tegelema kesklinna rattateedega, kuid seda poleks juhtunud kui ei oleks olnud aastatepikkust opositsiooni ning kodanike survet. Eks näis milliseks see lahendus kujuneb, aga nad ise on seda nimetanud pop-up ehk ajutiseks lahenduseks.

Vimm märgib, et eelseisvate valimiste keskne teema on pealinnas linnaplaneering.





Linnas on viimastel nädalatel alustatud massiivset teede remonti ja tänavate korrastamist, oodata on ka lindilõikamismaratoni, mis traditsiooniliselt valimistele eelneb. Mida on opositsioonipoliitikutel vastu panna?





„Lindilõikamine” ja nähtavad tegevused muutuvad enne valimisi alati aktiivsemaks, seda on näha ka linnaeelarvest, kus heakorraks kulutatavad summad valimiste eel imekombel kasvama hakkavad ja peale valimisi jälle kahanevad. See aparaat on keskerakondlaste käes ja seda nad ka kasutavad.





Opositsioon peab juhtima tähelepanu sellele, mis linnas tegelikult tegemata on. Seda saab teha erinevatel viisidel, näiteks sotsiaaldemokraadid juhtisid emadepäeval oma aktsiooniga tähelepanu sellele, et Tallinnas on endiselt palju kohti, kus jalakäijate liikumine on kõrgete äärekivide tõttu ebamugav. Palju on ka kohti, kus lapsevankriga või liikumispuudega inimesed läbi ei pääse. Paigutasime nendesse kohtadesse ajutisi kaldteid. Meil opositsioonierakonnana pole kasutada linnavahendeid, et seda olukorda lahendada, kuid me saame juhtida tähelepanu sellele, et probleemiga on vaja tegeleda.





Ei saa lasta end uinutada lillede istutamisest või asfaldi laotamisest, mis enne valimisi hoo sisse saab. Tallinn vajab koalitsioonivalitsust, et süsteem ei töötaks vaid Keskerakonna tagasivalimise huvides, vaid linlaste hüvanguks. Tuleb olla mõistlikult kriitiline ja samas tunnustada ka seda, mis on hästi tehtud. Mina isiklikult ootan huviga, mis saab kesklinna pop-up rattateedest. Võib-olla neil sedapuhku õnnestub? Kuigi senine ajalugu pigem näitab, et sellega ei saada hakkama.





Kellega sotsiaaldemokraadid eelistaksid Tallinna linnas koalitsiooni teha?