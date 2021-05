Kriminaaluurimisega seotud Eesti suursaadik Prantsusmaal on ametlikult praegu puhkusele vormistatud

Riigiprokuratuuri pressiesindaja teatas, et tagasikutsutud suursaadiku suhtes on alustatud kriminaalmenetlust. „Clyde Kulli suhtes on alustatud kriminaalmenetlus ning talle on esitatud kahtlustus omastamises ametiisiku poolt ning riigisaladuse ja salastatud välisteabe käitlemise nõuete rikkumises."