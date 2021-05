Tanel Kiik: jaanipäevaks võib kaduda maskikohustus

"Eeldusel, et langustrend püsib nädala kohta kümnel protsendil, siis võime jaanipäevaks jõuda olukorda, kus reeglid on leebemad kui täna," ütles Kiik. Ta sõnul on kõige olulisemad mõõdikud, mida jälgitakse vaktsineeritud inimeste osakaal, nakatunute näitaja ja nakatumiste trend. Viimased üheksa nädalat ongi nakatunute arv riigis olnud langustrendis. Selle jätkudes saab Kiige teatel paari nädalal jooksul üle vaadata maski- ja distantsi hoidmise kohustuse.

Minister ei pea siiski õigeks täielikku maski ja distantsihoidmise loobumist. "Võib olla olukordi, kus mask muutub soovituslikuks," rääkis Kiik lisades, et hajutatusegi nõuded tuleb üle vaadata.

Siiski tõdeb Kiik, et praegu on leevendusteks vara, sest epidemioloogiline olukord on tõsine. Haiglaravi vajab suurusjärgus 200 inimest ning iga päev lisandub ka surmajuhtumeid. "Peame veel mõnda aega olema siseruumides valvsad, maski kandma, distantsi hoidma ning esimesel võimalusel vaktsineerima," rääkis Kiik.

Teadusnõukoda arutas selle nädala alguses maskikohustuse muutmist. "Esmaspäev me väga intensiivselt diskuteerisime, kuna on kõige õigem aeg kohustus ära võtta ja siis ka soovitused ära võtta. Me päris kindlaid kriteeriume kokku leppida ei suutnud, tahtsime natuke seda olukorda ka vaadata, aga diskussioonid eeloleval esmaspäeval kindlasti jätkuvad ja mingid soovitused me koostöös terviseametiga saame anda," lausus ERR-le teadusnõukoja professor Irja Lutsar.