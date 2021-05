Uuring: kaplaniteenust kasutatakse kaitseväes harva

Uuringus edastatakse, et kolmest tugiteenusest jõuab just kaplani jutule kõige vähem ajateenijaid. Teisalt ollakse selle teenusega kõige enam rahul. Küsitluses osalenud ajateenijatest kinnitas 3.3 protsenti ehk 66 ajateenijat, et nad on teenistuse jooksul kaplani poole abi saamiseks pöördunud. Psühholoogilt otsis abi 9,9 protsenti ehk 199 ajateenijat ning sotsiaaltöötaja teenust kasutas 5,6 protsenti ehk 112 ajateenijat.