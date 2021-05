Irja Lutsar maskikohustuse kaotamisest: loodetavasti räägime nädalatest

"Esmaspäeval diskuteerisime me väga intensiivselt, millal on kõige õigem aeg kohustus ära võtta ja siis ka soovitused ära võtta. Päris kindlaid kriteeriume me kokku leppida ei suutnud, tahtsime natuke seda olukorda ka vaadata, aga diskussioonid eeloleval esmaspäeval kindlasti jätkuvad ja mingid soovitused me koostöös terviseametiga saame anda," lausus Lutsar.

Millal täpselt siseruumides maskikandmise kohustus lõpetatakse, Lutsar öelda ei osanud, kuid märkis, et pigem on küsimus nädalates kui terves kuus.

Avalik siseruum on avalikuks kasutamiseks mõeldud ruum, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal, sõltumata näiteks eelregistreerimisnõudest; see on koht, kus liigub palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu. Avalik siseruum on muu hulgas ka näiteks kauplus, kaubanduskeskus, ühistransport, meelelahutusasutus, pangakontor, muuseum, näitus, ilu- ja juuksurisalong jne.