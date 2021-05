VIDEO | Vene teleuudised: eesti karistussalklane põletas 1943. aastal Pihkva oblastis inimesi elusalt

„Lähtudes avalikustatud materjalidest mäletas seesama Oodla isegi pärast paljude aastate möödumist suurepäraselt kuritegude üksikasju. Kuidas täideti vastuvaidlematult käske, kuidas mahalaskmismeeskonnad käisid mööda maju, halastamata naistele ja lastele. Nüüd, pärast FSB poolt avaldamist, on karistussalklaste nimed avalikustatud,” teatas Vesti. „Lugeda eesti karistussalklase Oodla tunnistusi selle kohta, kuidas ta koos „kaasvõitlejatega” hävitas vanureid, naisi ja lapsi, pannes nad elusalt põlema, tulistades otse näkku, on rahulikult võimatu. Ja see on ju ainult üks hävitatud küla sadadest Pihkva lähedal.”