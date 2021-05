Venemaa kaitseministeerium: Tšehhis pisendatakse punaarmee otsustavat rolli riigi vabastamisel

Venemaa kaitseministeeriumi veebilehel on avatud uus alljaotus, kus projekti „Aegumistähtajata” raames on avaldatud arhiividokumendid Praha pealetungioperatsiooni kohta. Dokumentide avaldamise eesmärk on teadagi „võitlus ajaloo võltsimise katsetega”, vahendab RIA Novosti.

Veebilehe multimeediaosas on avaldatud fotod Praha rahvusmuuseumi punaarmee saalist, millest on ümberehituse käigus kadunud punaarmeelaste skulptuurid, Nõukogude sümboolika on riidega kaetud, paljud eksponaadid on ära viidud, kenotaaf saali keskelt ümber paigutatud ning uues kohas on seinalt võetud Nõukogude Liidu vapp.