VIDEO | Belgias pole klaperjaht ähvarduskirju maha jätnud äärmuslasest sõjaväelasele tulemusi andnud

Flaami ringhääling VRT teatab, et Coningsit on kolm päeva otsitud sõna otseses mõttes kogu jõuga. Limburgi provintsi idaosa Hoge Kempeni rahvuspargis sõeluvad edasi-tagasi politseiautod ja sõjaväe soomukid.

Mis edasi saab, pole päris selge. Kui see eraldatud ala on läbi otsitud, saab näha, kas võetakse ette uus piirkond.

Häirekellad hakkasid lööma teisipäeval, sest Conings ei olnud eelmisel õhtul pärast tööd koju tulnud. Coningsil on paremäärmuslikud sümpaatiad ja ta on Belgias terroriohu taset määratleva Koordinatsiooni- ja Ohuanalüüsiorgani (OCAD) jälgimisnimekirjas, kus teda nimetatakse „potentsiaalselt ohtlikuks äärmuslaseks”.

Lisaks sellele võttis Conings kasarmust kaasa ka raskerelvade arsenali, mille hulgas oli neli tankivastast raketti. Need leiti samal õhtul tema autost Dilserbosi metsa äärest, mis asub rahvuspargi lähedal, kust teda on palju otsitud. Prokuratuur lähtub sellest, et Conings on endiselt raskelt relvastatud. Jutt käib püstolkuulipildujast FN P90 ja 5,7-millimetrisest püstolist ning tal on ilmselt ka kuulivest.