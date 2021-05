Enne keskööd hukkus Harjumaal ATVga sõitnud noor mees

Operatiivjuht lisas, et kahjuks ei suuda kaitsekiiver alati hullemat ära hoida ning ATV-d juhtides peab arvestama selle sõiduki eripäradega. "Samuti tuleb sõidukiiruse valimisel arvestada ilmastikuoludega. Sündmuskohal oli sõidutee märg ning märjal teel on mistahes sõiduki üle kontrolli kaotamine lihtne. Seega tuleb alati valida selline sõidukiirus, mis reisijad turvaliselt kohale viib. Lisaks tuleb meeles pidada, et võrreldes autoga on ATV-ga sõitjad alati vähem kaitstud," ütles ta.