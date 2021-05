Jaanus Karilaid: kaitseväe juht Martin Herem vääriks hoiatust või ametist vabastamist

Karilaid rääkis, et Herem saatis ajakirjanikele välja teate oma plaanidega enne, kui ta oli seda arutanud poliitilise tasandiga, vahendab ERR . "Ma arvan, et ta tegi suure vea," ütles Karilaid.

"See on hetk, kus kaitseminister Kalle Laanet peaks tegema talle vähemalt suulise hoiatuse ja kui ta sellest aru ei saa, siis vabariigi valitsus võiks tegelikult ta ametist vabastada. Sellisel viisil rahu ajal ühiskonda destabiliseerida ja anda sõnumid, mis on veel läbi rääkimata, tekitada selline segadus – ma arvan, et see on suur viga," sõnas Karilaid.