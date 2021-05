Delfi esimene täispikk dokumentaalfilm valmib Ülo Nugisest

„Dokumentaalfilm Ülo Nugisest oli meile loomulik valik. Nugis oli 1990ndate alguse üks Eesti rahva kangelastest ja poliitikutest, kelle tegudest oodati Eesti vabanemist. Enam kui piisavalt on räägitud paljudest teistest toonastest tähtedest, Nugisest aga teenimatult vähe. Ta roll oli hiiglaslik, et Eesti osaks ja julges ära kasutada võimaluse ebaõnnestunud putši kiiluvees vabaks saada,“ lausus Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald. „Hannes Rumm kui pika ajaloo ning suurte kogemustega poliitikaajakirjanik ja Toomas Lepp kui 1990ndate sündmusi näinud ning kajastanud režissöör, tundusid täpsed valikud Nugise isikut, poliitilist pärandit ning ajastu rääkimata lugusid dokumentaalfilmi tootvaks paariks,“ lisas Soonvald.

„Ühes kõnes ütleb Ülo Nugis: „Ma tahaksin väga, et ühel päeval muutuks Eesti rahva meeleolu tõsiasjaks mida ükski poliitik ei saa ignoreerida. Ma tahaksin, et aus mäng muutuks ühel päeval Eesti poliitikas enesestmõistetavuseks. Siis võib ehk öelda et Eesti Vabariigi Ülemnõukogu vaim on jõudnud tagasi koju Eesti lastel õnne tooma Eesti põlve uueks looma.““

Stsenarist Hannes Rumm: „Eesti on üsna ainulaadne riik, sest meie taasiseseisvumise hetk on fikseeritud minutipealt: see juhtus 20. augustil 1991 kell 23.04. Just sel hetkel 30 aastat tagasi kuulutas ülemnõukogu juhataja Ülo Nugise haamrilöök välja otsuse meie taasiseseisvumise kohta ning see pilt on sööbinud iga eestlase mällu. Paraku oleme suuresti ära unustanud mehe, kes ajaloolise haamrilöögi tegi.“