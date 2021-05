Kevadtormi õõnestab veidi koroona: nakatunud on praeguse seisuga 15 osalist

Kaitseväe pressijaoskonna ülem Taavi Karotamm sõnas, et suurim ühes üksuses nakatunute hulk on viis inimest. "Kõik nakatunud on isoleeritud, nakatunute lähikontktsed on isoleeritud ja viidud oma koduväeosadesse," kirjeldas Karotamm.