Riigisekretär ei näe Jüri Ratase "joogid autosse" skandaalis korruptsiooni. Riigikogu korruptsioonikomisjoni juht arvab vastupidist

Kuidas selgitas Peterkop eelarverida - 24 000 eurot - mis loodi Jüri Ratase valitsuse ajal? Korruptsioonikomisjonile toodi põhjenduseks, et nii on peaministri bürool suurem iseseisvus. See tähendab, et büroo juht saab teha kulutusi, ilma et peaks neid kooskõlastama riigikantselei protokollijuhiga.

Mõlemad - Kiik ja Merilai - avaldasid skandaali puhkedes Ratasele toetust, koostades avaliku kirja, kus märkisid, et peaministri töö on väga koormav, sest toimub ööpäeva- ja aastaringselt. “Loomulikult kaasnevad peaministri tööga ka mitmesugused kulud, mida kaetakse etteantu piires riigikantselei eelarvest. Nii oli see enne Jüri Ratase peaministriks saamist ja nii on ka edaspidi,” kirjutasid endised büroojuhid.

Odinets rääkis Delfile, et arutluse all olid kulud, mida on kajastanud Eesti Ekspress.

Miks aga on nüüdseks see eelarverida ära kaotatud? Odinetsa sõnul tegi sellise ettepaneku riigikantselei finantsjuht. Nüüd peab kõik kulutused kinnitama protkollijuht.

Valitsuse vahetumise ajal korrigeeriti riigikantselei 2021. aasta eelarvet, seejuures kaotati kõnealune eelarverida, lisas Delfile riigikantselei kommunikatsioonijuht Eero Raun. Tekkinud vabad vahendid suunati muudeks riigikantselei tegevuskuludeks (mitte protokollilisteks kulutusteks), märkis ta ja lisas, et riigikantselei eelarve kasutamise üle otsustab riigisekretär.

"Riigikantselei finantsjuhi üks tööülesanne on jälgida riigikantselei detailset eelarvet ning vajadusel valmistada ette eelarveridade vahelised muudatused," kommenteeris Raun. "Eelarverida kaotati, kuna peaministri büroo hinnangul puudus selle kasutamiseks vajadus."

Odinets rääkis, et peaministri büroo oli teinud kulutuste tellimusi riigikantseleile. Näiteks pakikeste komplekteerimine peaministri autosse telliti riigikantselei kaudu ehk Selveri ostud sooritasid riigikantselei töötajad, aga need maksti peaministri büroo arvelt. Sarnaselt söögipakikestega, esitas büroo tellimusi ka muude kulutuste tegemiseks. Tellimuste skeem olevat olnud vajalik seepärast, et riigikantselei töötajatel on selliste ülesannete täitmiseks lihtsalt rohkem kogemust.

Odinets täpsustas hiljem Delfile, et Pädaste mõisa broneeris ööbimiseks peaministri büroo.

Riigikogu pressiteates seisab, et riigisekretär Taimar Peterkop ütles komisjonile, et ei näe endise peaministri tegevuses korruptsiooni elemente ning temale teadaolevate faktide põhjal saab järeldada, et ka õiguslikult on tegevus olnud korrektne, sest kulutused olid Jüri Ratase sõnul seotud peaministri tööga. Peterkopi sõnul vastutab kulude eest kulujuht ja jälgib, et need oleksid õiguspärased, kuid ta möönis, et arvepidamine peab olema täpsem.

Komisjon loole veel punkti ei pane

Möödunud reedel vastas korruptsioonivastase erikomisjoni küsimustele Jüri Ratas ise. Komisjoni esimees Eduard Odinets rääkis siis Delfile, et Ratase selgitused komisjonile olid samad, mida ta on ka meedias jaganud: peaministri töö on raske ja keeruline, sisaldab palju visiite ja kohtumisi. Ratas kinnitas komisjonile, et ei ole ajanud segi isiklikku, erakonna ega peaministri rahakotti.

Nagu öeldud, kutsub komisjon järgmisena aru andma Ratase büroojuhid Tanel Kiige ja Johannes Merilaiu, sest Odinetsa hinnangul on peaministri büroo teinud “küsitavaid kulutusi”.

Odinetsa sõnul vajavad vastamist küsimused, millised kulutused tehti peaministri ametiga seoses ja ega ei aetud segi isiklikku ja erakonna rahakotti.

Peale selle ütles Odinets, et kõrgete riigiametnike kulutuste teema vajab ühiskonnas laiemat diskussiooni. Niisiis plaanib korruptsioonivastane erikomisjon koguda infot, kuidas käib kulutuste süsteem presidendi kantseleis ja riigikogu juhatuses. Olgu mainitud, et riigikogu juhib praegu skandaali keskmesse sattunud Jüri Ratas.

Odinets märkis, et on vaja vaadata kulutuste süsteemi tervikuna, arutades asja ka kolmanda sektoriga, näiteks vabaühendusega Korruptsioonivaba Eesti.

