Riigisekretär ei näe Jüri Ratase "joogid autosse" skandaalis korruptsiooni. Riigikogu korruptsioonikomisjoni juht arvab vastupidist

Kuidas selgitas Peterkop eelarverida - 24 000 eurot - mis loodi Jüri Ratase valitsuse ajal? Korruptsioonikomisjonile toodi põhjenduseks, et nii on peaministri bürool suurem iseseisvus. See tähendab, et büroo juht saab teha kulutusi, ilma et peaks neid kooskõlastama riigikantselei protokollijuhiga.