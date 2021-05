Rannikuvalve avastab homme õppuse käigus suure koguse salakaupa

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja edastab, et õppuse stsenaariumi järgi avastab Käpelskärist Paldiskisse suunduva AS Tallink Grupp laeva Sailori meeskond pardalt võimaliku salakauba ja seda transportivad inimesed, kes võivad olla ohtlikud reisijatele ja meeskonnale.

PPA laevastiku juhtivpiiriametnik Danel Tüüri sõnul on õppuse eesmärk harjutada kõrge riskiga sündmuse lahendamist merel. Tüüri teatel on Eesti merealal palju rahvusvahelisi laevateid ning siin liigub nii kohalikke kui ka välismaa veesõidukeid.

Varahommikul toimuvale õppusele reageerivad politsei üksused, kelle ülesandeks on tuvastada ja kinni pidada võimalikud kurjategijad ning takistada salakauba vedamist ja tõendite hävitamist. „Harjutame sellistel õppustel alati läbi võimalikult realistlikud stsenaariumid, et kontrollida, kuidas erinevad üksused selles olukorras reageerivad, kui kiiresti sündmuskohale jõuavad ning kuidas sündmuse juhtimine ja lahendamine õnnestub," rääkis Tüür.

Tallink Grupi turvajuht Armand Sõmer tõi välja, et ka kestva tervisekriisi ajal on oluine, et ühisõppused ei jääks unarusse. "Tallink on jätkuvalt valmis ametkondadega koostöös meie ohutust ja turvalisust suurendavates õppustes osaleda," ütles Sõmer.