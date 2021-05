Putin: Venemaa puutub üha rohkem kokku katsetega ajalugu laimata

„Võitjate suur põlvkond kahjuks lahkub, aga seda suurem on meie vastutus nende pärandi eest, eriti praegu, kui me puutume üha sagedamini kokku katsetega laimata, moonutada ajalugu, vaadata ümber punaarmee roll natsismi purustamisel, Euroopa rahvaste vabastamisel pruunist katkust,” ütles Putin Vene organiseerimiskomitee Pobeda istungil, vahendab TASS.

Putin seletas katseid nõrgestada Venemaad ja diskrediteerida ajalugu sellega, et riik muutub tugevamaks ja kaitseb rahvuslikke huve.

„Põhjused on arusaadavad. Ja katseid takistada meie maa arengut, sõltumata sellest, kuidas teda varasematel aegadel nimetatud on – Vene impeeriumiks, Nõukogude Liiduks, kuidas Venemaad ka ei nimetataks – on ette võetud erinevatel aegadel, ajaloolistel epohhidel, erineva poliitilise korra juures on ühed ja samad lähenemised ja põhimõtted,” lausus Putin, kelle sõnul on „põhimõte üks, põhjus üks – Venemaa takistamine”.

„Mida tugevamaks, iseseisvamaks on saanud Venemaa, mida järjekindlamalt ta kaitseb oma rahvuslikke huve, seda rohkem on püüdeid kõrvalt teda nõrgestada, diskrediteerida väärtusi, mis ühendavad ühiskonda, ja vahel ka laimata, moonutada seda, mis on inimestele kallis, mille põhjal kasvavad ja omandavad iseloomu, vaated meie kodanike uued põlvkonnad,” ütles Putin.

„Seetõttu püüavadki igasugused russofoobid ja ebaausad poliitikud anda lööki meie ajaloole, suruda peale Teise maailmasõja tulemuste ümbervaatamise, natsikurjategijate õigustamise ideid,” jätkas Putin.

Putini sõnul Teise maailma tulemuste moonutamise katsed vastuseta ei jää.

„Jätta ilma reaktsioonita, ilma vastuseta sellist tegevust me ei saa,” lausus Putin. „Me toetume kindlasti faktidele, teeme kõik, et tagada meie ühiskonna jaoks ajaloolise mälu järjepidevus, et tulevased põlvkonnad säilitaksid aastakümnete, sajandite pärast tõe sõja kohta, püha, tänuliku suhtumise selle kangelastesse, oma esivanematesse.”