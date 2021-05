VIDEO | Mis "anna teed"? Eesti kaitseväe sõidukid eiravad ringristmikul liikluseeskirju

Rosi lisab, et liiklusohtlikke olukordi tekib seal ristmikul keskmiselt ühes tunnis mitu tükki. "Probleemiks peaasjalikult see, et ringristmikule sõites ei varuta piisavalt aega, vaid nõelutakse kiirendusega teistele sõidukitele ette. Samuti on probleeme reastumisega, ei jälgita märke, et millisest reast ja kuhu on lubatud maha pöörata," selgitab Tartu politseijaoskonna üleminspektor.