TARBIJAUURING | Tervishoiupoliitika peaks tagama ülemineku sigarettidelt vähem kahjulikematele alternatiividele

„Suitsetajaid on uudseid tubakatooteid kasutama ajendanud ennekõike soov tavasigarettidest ja suitsuhaisust vabaneda ning usk nende väiksemasse kahjulikkusesse. Proovima on ajendanud neid tooteid ka pelgalt uudishimu,” selgitas uuringujuht Kaidi Reedi. „Võrreldes 2018. aasta Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringuga võib öelda, et sigarettide tarvitamine Eestis on võrreldes paari aasta taguse ajaga rohkem asendumas teiste alternatiividega.”

Sobivamaks tooteks sigarettide suitsetamise lõpetamiseks peetakse e-sigaretti, nikotiiniplaastreid ja närimiskummi, kuid mainitakse ka kuumutatavaid tubakatooteid või nikotiinipadjakesi. Vaid 5% suitsetajatest usub, et lõpetamiseks piisab vaid tahtejõust. Samas ei saa tähelepanuta jätta, et koguni 29% ei oska öelda, milline toode on sigarettide suitsetamise lõpetamiseks sobivaim.

„Üle 70% tubakatoodete tarbijatest nõustub, et riigi tervishoiupoliitika peaks tagama, et need, kes soovivad suitsetamist jätkata, kasutaks selleks selliseid tooteid, mille väiksem kahjulikkus on teaduslikult tõestatud. Ühtlasi arvatakse, et vähem kahjulikumad tubaka- või nikotiinitooted võiksid olla madalamalt maksustatud kui suuremat terviseriski põhjustavad tooted,” lisas Reedi.

Uute toodetega suitsetamisest loobuma