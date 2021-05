VIDEO | Mustanahalist meest kuklasse tulistanud politseinikele süüdistust ei järgnenud

Narkootikumidega äritsemises süüdistatud Brown suri 21. aprillil oma kodu ees Elizabeth Citys. Politsei avas Browni suunas tule, mil viimane proovis autoga põgeneda.

Elizabeth City ringkonnaprokurör Andrew Womble teatas pressikonverentsil, et politseinike tegevus oli seaduspärane. Ta lisas, et surm oli küll traagiline, aga õigustatud, sest Browni tegevus veenis, et enda ja teiste kaitsmiseks on vaja kasutada surmavat jõudu, vahendab BBC. Womble sõnas, et politseinikud olid teadlikud, et Brown ei kandnud tavaliselt endaga tulirelva. Ka läbi otsitud sõidukist ei leitud ühtegi.

Ta lisas ajakirjanikele, et Browni poolt juhitud sõiduk tabas küll ühte ohvitseri, kuid tema sõnul ei saanud vahejuhtumis viga ükski politseinik. Kõik kolm tule avanud politseinikku on alates juhtumist olnud tööst eemal. Ringkonnaprokurör märkis, et ühelegi neist kolmest ei olnud varasemalt esitatud kaebusi. Ülejäänud neli sündmuskohal olnud politseinikku tuld ei avanud.

Pressikonverentsile reageerinud Browni perekonna juristide sõnul oli seal öeldu solvav ning otsekui "löök näkku". Perekonna avalduses lisati, et seitsmest politseinikust neli ei avanud tuld, mis näitab selgelt, et nad ei tundud ohtu oma elu üle. "Andrew hoidis käsi roolil. Ta ei sirutanud millegi järele. Ta ei puutunud midagi," lausus ajakirjanikele perekonna üks juristidest Chantel Cherry-Lassiter.

Pärast pressikonverentsi sõnas kodanikuõiguste eestvedaja Rev Al Sharpton, et Womble'i sõnavõtt oli "veider ja ebaveenev". Ta lisas, et föderaalametnikud peaksid juhtimise üle võtma. FBI teatas möödunud kuul, et alustas juhtunu osas kodanikuõiguste uurimist, et teha kindlaks, kas föderaalseid seadusi on rikutud.