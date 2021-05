VIDEO | Kadõrov lubas hävitada teda internetis saatanaks nimetanud kommentaatori. Selleks osutus 15-aastane poiss

Poiss elab aga perega Moskva oblastis Tšehhovis. Tema isa salvestas videopöördumise, milles vabandas poja eest. Viimane ei öelnud videos ühtki sõna, vahendab Znak.

„Ma tahan esitada vabandused poja ebaõige kasvatamise eest, selle eest, et ei ole suutnud väärikat poega kasvatada. Ma garanteerin teile, et võtan poja kasvatamise tõsiselt käsile meie kodule, Kaukaasiale kohaselt. Mul on sellise kasvatamise pärast väga häbi,” lausus isa.

Vabandusi esitasid ka teised poisi sugulased, teatades, et neil on häbi ja poiss on oma süüd tunnistanud.

17. mail lubas Kadõrov teda Instagrami kommentaaris šaitaniks nimetanud inimese leida ja hävitada.

„Ja me vaatame, kes meist šaitan on. Kuidas sul endal seal on, häbi ei ole? Kuidas sa peeglisse vaatama hakkad? Sa ei hakka öösel magama, teed kohe teadaande: „Kui ma suren, aidake mu perekonda,”” ütles Kadõrov.