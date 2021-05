USA ja Venemaa välisministrite kohtumisel lubati vastastikku teineteise agressiivsele või vaenulikule tegevusele vastata

„Ei ole ka saladus, et meil on oma erimeelsused,” ütles Blinken pärast tervituste vahetamist, vahendab CNN. „Mis puutub nendesse erimeelsustesse, siis nagu president Biden on juba president Putiniga jaganud, kui Venemaa käitub agressiivselt meie, meie partnerite, meie liitlaste vastu, siis me vastame. Ja president Biden on näidanud seda nii sõnades kui ka tegudes, mitte eskalatsioonieesmärkidel, mitte konflikti otsimiseks, vaid meie huvide kaitseks.”

„Olles seda öelnud, on palju valdkondi, kus meie huvid lõikuvad ja kattuvad,” lisas Blinken ning kutsus koostööle seoses mitmete „lõikuvate huvidega”, mille hulgas on koroonapandeemia, kliimamuutus, Iraani ja Põhja-Korea tuumaprogrammid ning Afganistan.

„Me taotleme Venemaaga ettearvatavaid, stabiilseid suhteid,” ütles Blinken. „Me arvame, et see on hea meie rahvale, hea Vene rahvale ja tõepoolest hea kogu maailmale.”

Lavrov vastas, öeldes, et Venemaa seisukoht on selge. „Me oleme valmis arutama kõiki küsimusi, mis laual on, arusaadavalt nii, et meie arutelud on ausad, faktilised ja vastastikku lugupidavad,” ütles Lavrov, lisades, et on suur lahknevus hinnangutes rahvusvahelisele olukorrale ja lähenemistes sellele, kuidas seda lahendada.

Lavrov näis märku andvat, et mis iganes samme Bideni administratsioon Venemaa vastu ka ei astuks, on Moskva valmis vastama. „Diplomaatia seadused nõuavad vastastikkust, eriti, mis puutub vastamisse igasugusele vaenulikule tegevusele,” ütles Lavrov. „Te võite alati kindel olla, et me vastame sellistele kavatsustele samaga.”

Blinkeni ja Lavrovi kohtumine toimus seoses Arktika Nõukogu kohtumisega Reykjavíkis.

Blinken väljendas kohtumisel sügavat muret Venemaa pahatahtliku tegevuse üle, teatas USA välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price kohtumise kinniste uste taga toimunud osa kohta.