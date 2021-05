150 Eesti kooli saadab täna lapsed õue õppima

Kuigi sajad teadusuuringud on näidanud õuesõppe positiivset mõju laste õppimis- ja keskendumisvõimele, akadeemilistele saavutustele, suhtlusoskustele, vaimsele ja füüsilisele tervisele ning üldisele heaolule, pole õppetöö õues läbiviimine kuulunud tavapärase hariduselu juurde. Koroonakriisis on aga kitsastest, sageli puuduliku ventilatsiooniga koolimajadest saanud potentsiaalsed viiruskolded. Sel nädalal taastus kontaktõpe kõigis kooliastmetes ning tõi taaskord kaasa ka õhutamis- ja distantsiküsimused.

Uudses olukorras on paljud koolid ja koolipidajad, kuid ka haridus- ja teadusministeerium näinud igapäevases õuesõppes head ja kulutõhusat võimalust õppetöö ohutuks läbiviimiseks. Õpetajate jaoks on igapäevane õuesõpe aga väljakutseks ja nad näevad vajadust nii metoodilise toe järele. „Rahvusvaheline õuesõppepäev sattus Eestis just õigele ajale,“ selgitas Gerttu Vaher, kes on Liikuma Kutsuva Kooli koolitaja ja õuesõppepäeva eestvedaja. „Päeva jooksul saavad koolid ja õpetajad jagada nii metoodikaid, nippe kui kogemusi, mis aitab ka õueõppega vähem kokku puutunud pedagoogidel teha esimesi katsetusi ning uue olukorraga paremini toime tulla.“