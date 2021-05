Martin Helme: valitsus peksis kriitikud laiali täpselt nagu Minskis ja Moskvas

"Need olid spontaansed meeleavaldused valitsuse vastu ja nendele valitsus reageeris neid laiali ajades. Meeleavalduste tegelik probleem tekkis, siis kui valitsus otsustas, et aitab kah, peksame laiali. See on Kaja Kallase valitsuse üks neid suuri pärandeid, mida me jääme mäletama tema ebaõnnestunud peaministriks oleku ajast. Valitsemist alustati sellega, et valitsuskriitikud aeti koertega laiali," ütles Helme.