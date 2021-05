Anneli Ott kohtus Jaani ja Laanetiga: otsime viise kaitseväe ja PPA orkestrite säilitamiseks

Kõik ministeeriumid peavad oma allasutuste kulusid kärpima, ka siseministeerium ja kaitseministeerium. Üks viis kulude kokkuhoiuks on mõlema ministeeriumi esialgsete plaanide järgi PPA ning kaitseväe orkestrite kaotamine. Kahes orkestris töötab üle 70 muusiku.

Anneli Ott kõneles Delfile, et tema ei pea õigeks sümbolväärtuste kaotamist. "Seetõttu palusingi ministritega seda teemat arutada," ütles Ott.

Lepiti kokku, et kultuuriministeerium veab töörühma, mis otsib võimalusi orkestrite säilitamiseks. "Töörühm käib järgmiseks kolmapäevaks välja kõik lahendused, kuidas siit edasi minna," ütles Ott. Kes töörühmas on, selgub lähiajal. Ott selgitas, et koosolek just lõppes ning töörühma koostamine vajab pisut aega.

"Arusaadavalt on kõigil ministeeriumitel kärbete otsimisega muresid – see pole kunagi lihtne. Siiski nõustusime ühiselt, et orkestrite kaotamine on ühiskonnas tekitanud tugeva emotsiooni ning peame leidma viisi, kuidas orkestrid saaksid jätkata," kõneles Ott. Kas orkestrid võiks liita, Ott praegu öelda ei osanud. Ta pole jõudnud ka veel Tallinna meeri Mihhail Kõlvartiga vestelda, kes pakkus eile, et kaitseväe orkester võiks Tallinna eelarvest töötada.

Arutelus Jaani ja Laanetiga oli Oti sõnutsi tekkinud erinevaid ideid ja lahendusi, kuidas orkestrandid saaksid tööd jätkata. Siiski ootavad nad ära töörühma plaanid tuleva nädala kolmapäeval, et seda teemat edasi arutada.

Lisaks kaitseväele ka PPA orkester

Eile selgus, et lisaks kaitseväe orkestrile plaanitakse kärbete tõttu koondada ka PPA orkester.