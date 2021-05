President allkirjastas palju kõmu tekitanud nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse

Kõnealune seadus on tekitanud ühiskonnas elava vastukaja - seaduse vastu korraldati Toompeal ja mujal Tallinna vanalinnas alates märtsi lõpust proteste, millele reageeris ka politsei suurte jõududega.

Korraldajate sõnul tekitab nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse eelnõu neile tõsist hirmu tuleviku ees. Protestijad on veendunud, et eelnõuga tahetakse anda ametnikele ja politseile piiramatu võim.

Eelnõu seletuskirjas selgitati, et nakkushaiguse epideemilise leviku ajal ei ole võimalik, et terviseamet menetleks kõiki väärtegusid ise.

Senise töökorralduse kohaselt kogub politsei- ja piirivalveamet riikliku järelevalve raames andmed rikkumise kohta ning annab need terviseametile edasi väärteomenetluse alustamise otsustamiseks ja menetlemiseks. See on töömahukas ja ei ole tõhus. PPA peab saama kohapeal lahendada lihtsamaid juhtumeid (eelkõige kiirmenetluses) ning määrata rikkujatele karistusi.