President allkirjastas palju kõmu tekitanud nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse

Kõnealune seadus on tekitanud ühiskonnas elava vastukaja - seaduse vastu korraldati Toompeal ja mujal Tallinna vanalinnas alates märtsi lõpust proteste, millele reageeris ka politsei suurte jõududega.

Korraldajate sõnul tekitab nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse eelnõu neile tõsist hirmu tuleviku ees. Protestijad on veendunud, et eelnõuga tahetakse anda ametnikele ja politseile piiramatu võim. Esines ka hirmu, et seadusemuudatusega võib politsei kodudest inimesi kaasa viia.