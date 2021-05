Seeder, Perling või keegi kolmas? Kuu aja pärast valib Isamaa endale juhi

Kuigi parteis on mitmeid liikmeühendusi, on Parempoolsete rühmitus end viimasel ajal kõige aktiivsemalt avalikkuses näidanud. Nende poolelt peaks tulema ka Seedri vastaskandidaat, kelleks võib saada Lavly Perling. Ta on näidanud viimase kuu jooksul üksjagu aktiivsust üles, esinedes muuhulgas nii ETV "Esimeses stuudios" kui ka kohalikes ajakehtedes Vooremaa ja Lääne Elu.