Kaja Kallas: Eesti toetab Ukraina liitumist EL-i ja NATO-ga

Kaja Kallas rõhutas, et Ukraina liitumise eelduseks Euroopa Liiduga on efektiivne reformide elluviimine ja kõigi vajalike kriteeriumite täitmine. „Euroopa Liidu ja Ukraina suhete keskseks teljeks on seni assotsiatsioonileping. Ukraina seadusandluse kooskõlla viimine ELi seadusandlusega ja selle elluviimine, võitlus korruptsiooniga ja kohtureform on võtmetähtsusega mitte vaid EL-iga liitumiseks, vaid ka Ukraina inimeste heaolu ja majandusliku arengu seisukohalt," ütles peaminister.