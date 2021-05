VIDEO | Marek Seer: uute vaktsineerimisaegade puhul arvestame Tallinna ja Tartu suure nõudlusega

Nüüdseks on teada, et umbes 25 000 uut aega lisandub digiregistratuuri sel laupäeval. Mis kell, pole veel otsustatud.

Seer manitseb, et seal ei tasu surfata ja pikalt järjekorras oodata. Mäletatavasti oli esmaspäeva õhtul kohati ootel pea 50 000 inimest.

Vaktsineerimise avamine kõigile näitas, et ülimalt kiiresti kadusid ajad Tallinnas ja Tartus. Veel täna hommikulgi oli alles aegu näiteks Ida-Virumaal.

Sellest tehti ka omad järeldused. "Uute aegade lisandumisel me arvestame Tallinna ja Tartu keskuste võimsustega enim, sest Harjumaal ja Tartus said ajad kõige kiiremini otsa, mis näitab seda nõudlust," lisab ta, et fookus pannakse neile piirkondadele.