Nii Norstati, Kantar Emori kui ka Turu-uuringute AS-i tulemused näitavad, et EKRE ja Keskerakonna toetus on sisuliselt võrdne. Kahe firma tulemused näitavad rahvuskonservatiivide edu Keskerakonna ees, ent see jääb siiski statistilise vea piiridesse.