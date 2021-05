Belgias otsitakse riigi tuntuimat viroloogi ähvardanud äärmuslasest relvastatud sõjaväelast

Teadete kohaselt on mees paremäärmuslike vaadetega „potentsiaalselt ülivägivaldne ekstremist”. Teatatakse, et ta on jätnud kirju, mis viitavad sellele, et ta on valmis surmavaks lahinguks politseiga ja „ei suutnud enam elada ühiskonnas, kus poliitikud ja viroloogid on meilt kõik ära võtnud”.