VIDEO ja BLOGI | Surmaga lõppenud juhtude arv on aasta kõige madalamal tasemel

Terviseameti pressikonverentsil tõdeti, et koroonaviirusesse haigestumine on jätkuvalt kõrge, kuid siiski languses. Nakatumiskordaja R on kukkunud 0,88-le. Möödunud nädala surmade arv on selle aasta kõige madalamal tasemel. Koroonavastase vaktsineerimise juht Marek Seer rääkis, et huvi vaktsineerimise vastu on olnud väga suur ning uusi aegu lisandub laupäeval. Edaspidi jätkatakse rütmiga, et uusi aegu lisandub korra nädalas ning nädalavahetuseti. Praeguseks on vaktsineeritud 38,4 protsenti täisealistest elanikest.