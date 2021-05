Rootsi avariikomisjoni juht: auku Estonia keres hakatakse uurima kõige varem järgmisel kevadel

„Ma mõistan, kui arvatakse, et see võtab liiga kaua aega,” kommenteeris Rootsi õnnetuste uurimise ametkonna Riigi Avariikomisjoni (SHK) peadirektor Jonas Bäckstrand.

Pärast seda, kui Estoniast tehtud uues dokumentaalfilmis näidati laeva keres seni teadmata auke, otsustati, et vaja on uusi sukeldumisi vraki juurde, et auke lähemalt uurida. Rootsi seadusemuudatus, mis muudab sukeldumise võimalikuks, peaks tänavu suveks õigeks ajaks valmis saama ja täna esitleb SHK rohkem detaile selle kohta, kuidas tööd toimuma hakkavad.

„Seega me arvestame, et see saab toimuma järgmise aasta kevadel. Enne kui see töö tõeliselt läbi viia, on meil vaja head ettekujutust tingimustest kohapeal,” ütles Bäckstrand.