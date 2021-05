Uus plaan! Vaktsineerimisaegu on mõtet hakata jahtima nädalavahetuseti

Küsimusele, miks ei võiks patsiendiportaali kõrvale luua teist süsteemi, milles saaks üksnes vaktsineerimiseks aega broneerida vastas Ots, et järjekorralahenduse ümber tõstmine või uue ja eraldi registreerimise lahenduse loomine ei ole kiire ega odav lahendus. "See toob kaasa muudatusi ka teistes üleriigilise digiregistratuuriga seotud süsteemides. Isegi kui see arendus ette võtta, saaks see valmis siis, kui huvi broneeringute tegemise vastu on juba selline, et üleriigilisse digiregistratuuri sisenemine on taas tavapärasel tasemel," ütles Otsa.