Uued ajad lisatakse digiregistratuuri laupäeval. Millal sellest järgmised, kui palju ja kuhu, on endiselt ebaselge

Covid-19 vaktsineerimise töörühma kommunikatsiooninõunik Gea Otsa sõnas, et kui vaktsineerimisaja leidmiseks on laupäeval nõudlus jätkuvalt suur, siis jäädakse rütmi juurde, kus uusi vabu aegu lisatakse nädalavahetuseti. Sellega tahetakse vähendada koormust digiregistratuuri teistele teenustele.

Ta tõdes, et järgnevad otsused langetatakse vastavalt sellele, milline on nõudlus kõnekeskustes ja patsiendiportaalis. Lisaks sõltub vabade aegade hulk tarnetest ja hõlmatusest.

Ots rääkis, et veel täna peaks selguma laupäeval avavate aegade suurusjärk ning seejärel sätitakse dooside jaotused piirkonniti. Tema teatel on kõige suurem nõudlus Tartus ja Tallinnas, kuid näiteks Ida-Virumaal on täna hommikuse seisuga veel doose ülegi. Sestap lähtutakse doose jaotades senisest nõudlusest.