Kevadtormi osana korraldab RIA koos sideoperaatoritega küberõppuse

"Hiljutised lunavararünnakud USA vedelkütuse tarnija Colonial Pipelinesi ja Iirimaa tervishoiusüsteemi vastu näitasid taaskord, kuidas küberrünnakud saavad riigi elutähtsaid teenuseid häirida või need lausa pikali joosta. Need intsidendid ei põhjustanud ainult majanduslikke kahjusid, vaid ohus olid inimeste tervis ja ka riigi toimimine tervikuna," ütles RIA kriitilise infrastruktuuri informatsiooni kaitse (KIIK) osakonna juht Andres Klemm.

Tänasel õppusel peavad telekommunikatsioonid ettevõtted tulema toime tahtlikku sideteenuste häirimise ning küberrünnakute tõrjumisega. "Kui ründajad on mistahes süsteemi sisse pääsenud, siis meie jaoks on oluline, et oleks olemas teadmine, kuidas käituda ja olukord lõpuks lahendada. Peataoleku saab välja juurida just selliste õppustega. Võime ette kujutada kaost, mis tekib, kui sajad tuhanded inimesed ei saa ühel hetkel helistada ega mobiilset andmesidet kasutada. Seega peame oskame riigina kiiresti ja õigesti käituda," lisas Klemm.