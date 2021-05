Värske uuring näitab: Eestis müügil olev Medistus Antivirus võitleb Covid-19/Sars-CoV-2 viirustüve vastu

Värskelt teostatud uuring näitab (loe täpsemalt SIIT), et Medistus Antivirus toimib efektiivselt Covid-19/Sars-CoV-2 viirustüve vastu. Juba esimese kümne minuti jooksul väheneb viirus 99,4%! Teadaolevalt on Medistus Antivirus esimene seda tüüpi meditsiiniseade Eestis, mis on tõestatud Sars-CoV-2 vastase toimega ning koheselt üle-eestiliselt apteekides kättesaadav. Medistus Antiviruse kaitsev toime tuleneb taimsest toimeainekompleksist ning ei sõltu viiruse tüvest, see toimib kõigi viirustüvedega ühtmoodi.