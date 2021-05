Osad vaktsineerimisajad on veel saadaval: peamiselt Ida-Virumaal. Uued ajad tulevad laupäeval

Kui inimene on mujalt Eestist ja otsustab broneerida aja Ida-Virumaale, siis tuleb tal arvestada, et teise doosi jaoks tuleb sõita samasse kohta.

Hetkel on jõus riiklik plaan, et juuni lõpuks on kõik soovijad vähemalt ühe doosi saanud. "Minu unistus on, et tarne aina kasvaks. Loodame, et kõik peab paika," sõnas Marek Seer paari päeva eest Delfile.