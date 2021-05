Juhivalimised ikkagi ukse ees: Isamaa suurkogu toimub ilmselt 20. juunil Tartus

"Viimaste nädalate jooksul on koroonaviiruse levik pidurdunud ning sellest lähtuvalt on leevendatud ka Eestis kehtivaid piiranguid. Sellele vaatamata on oluline järgida ohutusreegleid, mistõttu teeb Eestseisus ettepaneku korraldada suurkogu välitingimustes," lisas ta.