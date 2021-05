Netanyahu lubas Gaza pommitamist jätkata nii kaua, kuni on vaja rahu taastamiseks iisraellastele

Gazas on sealse tervishoiuministeeriumi teatel hukkunud vähemalt 215 inimest, sealhulgas ligi sada naist ja last, vahendab BBC News.

Iisraeli meditsiiniteenistuse teatel on Iisraelis hukkunud 12 inimest, sealhulgas kaks last.

Eile teatas Iisrael, et Gazas hukkunute hulgas on vähemalt 150 relvarühmituste liiget.

Iisrael avas eile Kerem Shalomi piiripunkti, et lasta Gazasse abisaadetisi, aga sulges selle jälle, kui piirkond sattus palestiinlaste miinipildujatule alla.

ÜRO humanitaaragentuur Ocha teatas, et 52 000 inimest Gazas on olnud sunnitud kodudest lahkuma ja 47 000 neist on põgenenud ÜRO koolidesse.