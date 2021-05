USA New Yorgi osariigi peaprokuröri sõnul muutus juurdlus Trumpi ettevõtte üle kriminaalseks

New Yorgi osariigi peaprokurör Letitia James on uurinud Trumpi finantsasju enne presidendiks saamist, vahendab BBC News.

Trumpid eitavad igasuguseid kuritegusid ja väidavad, et demokraadist prokuröri juurdlus on poliitiline kättemaks.

James alustas tsiviiljuurdlust 2019. aasta märtsis väidete üle, et Trump on pankadelt laene taotledes oma varade väärtust üles puhunud ja makse makstes pisendanud.

New Yorgi peaprokuratuur otsib lisaks dokumente Trump Organizationi nelja kinnisvaraobjekti kohta Manhattanil, New Yorgi osariigi põhjaosas, Chicagos ja Los Angeleses .

Manhattani ringkonnaprokurör on uurinud ka seda, kas Trumpi finantsandmeid on võltsitud, et varjata 2016. aastal vaikimisraha maksmist kahele naisele, kes väidavad, et neil oli Trumpiga seksuaalsuhe.