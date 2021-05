EKRE ja Isamaa hauvad plaani, et Kaja Kallast ja tema valitsust umbusaldada

"Olukord on Reformi- ja Keskerakonna valitsuse arusaamatu ja vastutustundetu käitumise tõttu muutunud äärmiselt teravaks. Kahtluse alla on pandud isegi Eesti kaitsevõime areng ja jätkusuutlikkus. Tänases pingelises rahvusvahelises situatsioonis tähendab see laiemas plaanis terve Balti ruumi ja Läänemere regiooni julgeolekuolukorra teadlikku halvendamist ning kujutab endast ohtu meie riikliku iseseisvuse jätkumisele," kirjutas Põlluaas.