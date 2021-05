Siim Kallas: ma ei taha presidendiks saada

Täna riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe ametit pidava poliitiku sõnul on presidendiamet suuresti tseremoniaalne. Ta leiab, et presidendi volitusi võiks suurendada, ühtlasi võiks sel juhul olla rahval õigus presidenti valida. "Ütlesin juba 2002. aastal, et presidendi ja peaministri ameti võiks ühendada samamoodi, nagu seda on tehtud Küprosel," leidis Kallas.