ERISAADE | Kärped hariduses jätkuvad: väiksemaid põhikoole ohustab sulgemine, ministeerium uurib tasulise kõrghariduse võimalusi

HTM on juba varem avaldanud ühe oma kärpeplaanidest: vähendades toetust huviharidusele, tõstetakse õpetajate palku.

Laidmets rääkis, et õpetajate esindusorganisatsioonide soovi järgi võiks õpetajate miinimumpalk tõusta Eesti keskmise palga tasemini, seejuures õpetajate keskmine palk võiks tõusta 20 protsenti kõrgemaks Eesti keskmisest.

Järgmise asjana tõi Laidmets välja koolivõrgu ümbervaatamise. Ta ütles, et küsimus on selles, kas teatud koolides on ehk liiga vähe õpilasi ja kas neis antakse piisavalt heal tasemel haridust.

Milliseid koole varjutab sulgemisoht, on Laidmetsa sõnul vara veel öelda, sest praegu käivad arutelud kohalike omavalitsustega. Ta lisas, et eesmärk on jõuda sügiseks konkreetsete ettepanekuteni, mida teha piirkondadega, kus on palju lapsi ja kuhu oleks ehk koole juurdegi vaja, ning mida teha paikadega, kus on lapsi vähe ja oleks mõistlik koolid kinni panna või vähemalt ühendada.

Laidmets ütles, et “väiksed armsad koolid”, kus on kuni kuus klassi ja mis asuvad õpilastele lähedal, sulgemisohus ei olegi, vaid pigem tuleks kriitilise pilguga üle vaadata väiksemad ja keskmise suurusega põhikoolid.

“Kindlasti on valdu, kus on mitu põhikooli suhteliselt lähedal ja erialaõpetajad madala koormusega,” rääkis kantsler. “Vaatame üle, et koolivõrk, mis on kohati üsna luksuslik, oleks mõistlikumalt korraldatud.” Ta lisas, et peamine on tagada põhikoolides hea ettevalmistus enne gümnaasiumisse või kutsekooli astumist.

Laidmets kinnitas, et selle aasta sügisest veel koole sulgema ei hakata, muutused ei saa toimuda enne 2022. aasta septembrit.

Võimalikud kärped kontori ja tasuta kõrghariduse arvelt



Teadupärast on HTM-il osakonnad kahes linnas, Tallinnas ja Tartus. Üleval tuleb pidada kaht hoonet kahes linnas. Ametnikud sõidavad kahe linna vahet. Kõik see tähendab kulu.