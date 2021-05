VIDEO | Kristian Jaani: mina olen nõus PPA orkestri andma Tallinna linnale

Tallinna meer Mihhail Kõlvart pakkus täna välja, et kaitseväe orkestri võiks hoopis Tallinna eelarve alla tuua. "Arutasime kolleegidega ja oleme valmis tegema ettepaneku tuua kaitseväe orkester septembrist Tallinna kultuuriasutuste sekka, võimaldades muusikutel oma põhitegevusega jätkata," kirjutas meer sotsiaalmeedias. "Kui Eesti kaitse-eelarve kosub ja riik seda vajalikuks peab, siis oleme loomulikult valmis orkestri Kaitseväele tagasi loovutama. Kas see on tõsine ettepanek? Loomulikult tõsine, sest oleme juba otsustanud, et riigieelarvest laste huvihariduse vähendamise katame linnaeelarvest ja lapsed kärpe tõttu kannatama ei pea," lisas Kõlvart.