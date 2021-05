Läti leevendab maskide kandmise kohustust, Eesti nina ja suu katmise reeglit veel ei kaota

Eesti teadusnõukoja juht professor Irja Lutsar rääkis Delfile, et Eestis sellist soovitust antud ei ole, sest avalikus ruumis on väga keeruline kontrollida, kes on vaktsineeritud. Küll aga ütles Lutsar, et teatud töökohtades ollakse juba ilma maskita, aga lisas, et töökollektiivis on paremini teada, kes on vaktsineerimiskuuri läbinud ja kes mitte, seega on võimalik otsustada, kas maski mitte kandmine on ohutu.