Kas tänavu puhuvadki kaitseväe ja PPA orkestrandid viimased pasunatörtsud? Foto: Ilmar Saabas

Täna selgus, et suure tõenäosusega koondatakse politsei- ja piirivalve orkester. Töötukassas on praegu muusikaalast haridust nõudvaid töökohti kümme, koondatavaid orkestrante koos kaitseväe orkestriga on aga üle 70.