Nutikas elu diabeediga

Diabeedihaigete elukvaliteedi parandamiseks on aastaid automaatseid ja nutikaid insuliinravisüsteeme arendanud Medtrum. Targa insuliinravi uut põlvkonda esindav Medtrum A7+ Touchcare on selle parim näide, ühendades endas automaatset veresuhkru mõõtmise seadet (CGM) ja sellega ühilduvat kanüülivaba plaasterpumpa insuliini automaatseks doseerimiseks.

Medtrum A7+ Touchcare CGM on automaatne veresuhkru mõõtmise süsteem, mis mahub kompaktsesse seadmesse. See seade koosneb väikesest sensorist ning USB-kaabliga laetavast transmitterist. Kasutaja kleebib seadme oma nahale, sisestab sensori naha alla, kinnitab transmitteri ja aktiveerib selle oma nutiseadmes. Veresuhkru mõõtmised toimuvad automaatselt ja kasutajale märkamatult – kõik andmed on nutiseadmes reaalajas nähtavad ning alles siis, kui veresuhkrunäit vajab kasutaja tähelepanu, annab seade endast alarmiga märku. Kasutaja saab oma veresuhkru näite igal ajal telefonirakendusest vaadata ning soovi korral neid ka lähedastega jagada. Kuna CGM-sensor ja transmitter on veekindlad, ei sega need pesemist ega ujumist.