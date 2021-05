Tehnilise rikke tõttu on telefoni kaudu vaktsineerimisele registreerimine teadmata ajaks takerdunud

Sotsiaalministeeriumi IT-maja TEHIK kommunikatsioonijuht Karilin Engelbrecht sõnas, et veebist registreerides töötab kõik kenasti. "Iga minut pääseb digilukku keskmiselt 50-70 inimest," ütles Engelbrecht. Alates eilsest õhtust, mil vaktsineerimine kõigile avati kuni täna kella 11.00ni on endale vaktsineerimiseks aja saanud 13 610 inimest. Engelbrecht rääkis, et täna on plaanis veel 18 000 vaktsineerimisaega lisada. Eeskätt lisatakse aegu Tallinnasse, kus eile oli aegadega eriti kitsas käes.

COVID-19 vaktsineerimise töörühma nõunik Gea Otsa kinnitas, et praegugi leidub vaktsineerimiseks vabu aegu, samas on järjekord mitme tunni pikkune. "Soovitaks rahulikult tagasi tulla järgmisel nädalla ja panna siis aeg ilma järjekorras ootamata," ütles Otsa.

Marek Seer kommenteeris esmaspäeval Delfile, et ükski inimene ilma ei jää. Hetkel on jõus riiklik plaan, et juuni lõpuks on kõik soovijad vähemalt ühe doosi saanud. "Minu unistus on, et tarne aina kasvaks. Loodame, et kõik peab paika," ütles Seer Delfile.